Il Covid-19 ha creato un mondo ancora più complottista di prima (Di martedì 5 maggio 2020) Da quando il Covid-19 ha iniziato a diffondersi nel mondo occidentale, alla priorità di contenerne la violenza si è affiancata, per certa politica, la priorità di dimostrarne la sua creazione in laboratorio. Lo ha detto più volte il presidente americano Donald Trump, lo hanno rilanciato i populisti del vecchio continente – su tutti gli italiani Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con video ripescati fuori dal 2015 e efficacemente decontestualizzati -, continuano a ripeterlo catene di WhatsApp e video su YouTube di gente che è tutto tranne che esperta in virologia. L’artificialità del virus è diventato il vaccino allo stesso, come se nel momento in cui dovesse essere confermata la sua creazione nel celebre laboratorio di Wuhan, saremmo d’improvviso tutti salvi, pronti a ricominciare le nostre vite normali. È forse per ... Leggi su wired USA - Pompeo : “Il Covid-19 è stato creato in un laboratorio a Wuhan. Abbiamo le prove”

Covid-19 - intelligence Usa : non è stato creato dall’uomo

Emergenza Covid-19 - intelligence Usa indaga su provenienza virus - l’ipotesi che sia stato creato in laboratorio a Wuhan - diffusione la sua dovuta a un incidente (Di martedì 5 maggio 2020) Da quando il-19 ha iniziato a diffondersi neloccidentale, alla priorità di contenerne la violenza si è affiancata, per certa politica, la priorità di dimostrarne la sua creazione in laboratorio. Lo ha detto più volte il presidente americano Donald Trump, lo hanno rilanciato i populisti del vecchio continente – su tutti gli italiani Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con video ripescati fuori dal 2015 e efficacemente decontestualizzati -, continuano a ripeterlo catene di WhatsApp e video su YouTube di gente che è tutto tranne che esperta in virologia. L’artificialità del virus è diventato il vaccino allo stesso, come se nel momento in cui dovesse essere confermata la sua creazione nel celebre laboratorio di Wuhan, saremmo d’improvviso tutti salvi, pronti a ricominciare le nostre vite normali. È forse per ...

GiustaQ : RT @RTaverBella: Ci vorranno anni per riprendersi da questa sciagura.. #covid ? No dal Covid ci riprenderemo presto .. è dal danno che hann… - njheslove : @Dianalove1D Alcuni fan hanno creato degli eventi, tipo concerti virtuali che ci saranno nei prossimi giorni e hann… - shakazamba : Il Covid-19 ha creato un mondo ancora più complottista di prima - _bufale_ : Il Covid-19 ha creato un mondo ancora più complottista di prima - pmanzo70 : RT @SafinimNu: @alanfriedmanit @fanpage non creato in laboratorio (magari nemmeno è fattibile) non esclude fuga dal laboratorio di un virus… -