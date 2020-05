Domani dialogo con Lucia Calamaro con l’omaggio a Giacomo Verde. Asia Argento a Radio India sui social del Teatro di Roma (Di martedì 5 maggio 2020) Il palinsesto #TdRonline di mercoledì 6 maggio si apre dalle ore 12 con un sentito omaggio all’artista e attivista Giacomo Verde, pioniere della videoarte italiana, venuto a mancare nei giorni scorsi a causa di una lunga malattia, che il Teatro di Roma vuole ricordare proponendo su tutti i suoi canali social il video della sua ultima performance Il piccolo diario dei malanni + D. Un testamento umano dell’arte per la vita, (che sarebbe stato programmato in Stagione al Teatro Torlonia), in cui Giacomo Verde appuntò una serie di riflessioni autobiografiche attorno alla malattia, combinando un racconto di immagini, oggetti e parole. Realizzato nel 2019 e prodotto da Aldes di Roberto Castello, questo diario, intimo e minimale, è un’esortazione a trasformare limiti o problemi in opportunità creativa, stemperando qualunque retorica attorno alla ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 maggio 2020) Il palinsesto #TdRonline di mercoledì 6 maggio si apre dalle ore 12 con un sentito omaggio all’artista e attivista, pioniere della videoarte italiana, venuto a mancare nei giorni scorsi a causa di una lunga malattia, che il Teatro di Roma vuole ricordare proponendo su tutti i suoi canali social il video della sua ultima performance Il piccolo diario dei malanni + D. Un testamento umano dell’arte per la vita, (che sarebbe stato programmato in Stagione al Teatro Torlonia), in cuiappuntò una serie di riflessioni autobiografiche attorno alla malattia, combinando un racconto di immagini, oggetti e parole. Realizzato nel 2019 e prodotto da Aldes di Roberto Castello, questo diario, intimo e minimale, è un’esortazione a trasformare limiti o problemi in opportunità creativa, stemperando qualunque retorica attorno alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Domani dialogo Domani dialogo con Lucia Calamaro con l'omaggio a Giacomo Verde. Asia Argento a Radio India sui social del Teatro di Roma RomaDailyNews Uncem: un dialogo con il Presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta, per discutere strategie a sostegno dei territori

Il Presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta sarà ospite dei webinar di Uncem nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, dalle ore 14,30. Tutti possono collegarsi on air sulla piattaforma GoToMeet ...

Da TikTok ai privati, proposte per il futuro dei musei

Ho seguito con particolare interesse e condivisione di pensieri, la diretta Instagram per Artribune di qualche giorno fa, con Massimiliano Tonelli e Antonio Lampis, direttore della DG Musei da cui son ...

