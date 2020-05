Coronavirus | innovazione salverà ristorazione | Dynamo e Apci a caccia di startup

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Labitalia) - "Non ci aspettavamo tanta attenzione. Quando, insieme al team di, abbiamo deciso di portare una ventata diall'interno del nostro settore sapevamo di fare qualcosa di nuovo, ma le migliaia di persone che hanno visto e rivisto le puntate andate in onda ci hanno confermato come la voglia di ripartire rimettendosi in gioco sia la chiave per affrontare le sfide che ci attendono". Parola di Sonia Re, direttore generale(Associazione professionale cuochi italiani). Dopo un primo appuntamento introduttivo sui temi della ripartenza e un secondo dedicato al delivery, gli Horeca Digital Talks hanno appena concluso la terza puntata presentando al mondo del food alcuneaderenti all'iniziativa #iostoconiristoratori. L'iniziativa viene replicata ogni giovedì alle ore 17. Il 7 maggio si parlerà di sanificazione nei ristoranti. ...