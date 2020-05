Coronavirus, Financial Times: Zaia “astro nascente”, “minaccia” per Salvini (Di martedì 5 maggio 2020) “Rising star”, astro nascente. È così che l’autorevole Financial Times definisce Luca Zaia, governatore del Veneto, da più parti riconosciuto come uno dei politici che ha saputo meglio gestire la pandemia in Italia. Non è un caso che il quotidiano economico lo descriva, anche, come “l’eroe politico” dell’emergenza nel nostro Paese, proprio nel giorno in cui lo Stivale riparte timidamente e con prudenza. I sondaggi: Lega giù, Zaia su Il lungo articolo che il Financial Times dedica a Zaia cita in particolare un sondaggio del politologo dell’università Luiss Roberto D’Alimonte, che sottolinea come, nel momento in cui la Lega scende al 30% dei consensi da quota 34% delle europee, il gradimento del Governatore veneto sia arrivato ad attestarsi attorno al 50%. Un dato che non soltanto fa di Zaia il ... Leggi su quifinanza Financial Times : "In Cina il 60% dei nuovi casi di coronavirus erano asintomatici al momento del test"

Coronavirus nel mondo – Financial Times : i morti nel mondo sono più del doppio. A Bergamo il 464% in più - a New York il 200%

Morti Coronavirus : sarebbero il 60% in più secondo un’analisi del Financial Times (Di martedì 5 maggio 2020) “Rising star”, astro nascente. È così che l’autorevoledefinisce Luca, governatore del Veneto, da più parti riconosciuto come uno dei politici che ha saputo meglio gestire la pandemia in Italia. Non è un caso che il quotidiano economico lo descriva, anche, come “l’eroe politico” dell’emergenza nel nostro Paese, proprio nel giorno in cui lo Stivale riparte timidamente e con prudenza. I sondaggi: Lega giù,su Il lungo articolo che ildedica acita in particolare un sondaggio del politologo dell’università Luiss Roberto D’Alimonte, che sottolinea come, nel momento in cui la Lega scende al 30% dei consensi da quota 34% delle europee, il gradimento del Governatore veneto sia arrivato ad attestarsi attorno al 50%. Un dato che non soltanto fa diil ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, analisi del Financial Times: i morti potrebbero essere il 60% in più dei dati ufficiali #coronavirus… - baratto_m : RT @Avvenire_Nei: Covid-19. I decessi nel mondo? Per il Financial Times sono il 60% in più di quelli ufficiali - RandoLaura25 : RT @ASInvestmentsIT: Confronti con la crisi finanziaria globale: questa volta sarà diverso? Leggi l'articolo - PietroMecarozzi : RT @Linkiesta: Umberto Lago e Jean-Pascal Gayant, padre del Financial Fair-Play dell’Uefa e uno tra i più noti economisti dello sport, spie… - Linkiesta : Umberto Lago e Jean-Pascal Gayant, padre del Financial Fair-Play dell’Uefa e uno tra i più noti economisti dello sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Financial Coronavirus, Financial Times: Zaia “astro nascente”, “minaccia” per Salvini QuiFinanza FINANCIAL TIMES | “L’astro nascente di Venezia offusca Salvini”

Protagonista su Financial Times la Lega di Matteo Salvini. Secondo la testata economica, l’attuale leader delle camicie verdi starebbe perdendo smalto; allo stesso tempo, Luca Zaia sarebbe “l’astro na ...

Dow Jones in rialzo nonostante dati Pmi fortemente negativi, investitori guardano alla fine del lockdown

I contagiati da Covid-19 nel mondo hanno superato i 3,6 milioni e le vittime sono circa 251 mila, secondo gli ultimi dati della John Hopkins University, eppure Wall Street prosegue la sessione di scam ...

Protagonista su Financial Times la Lega di Matteo Salvini. Secondo la testata economica, l’attuale leader delle camicie verdi starebbe perdendo smalto; allo stesso tempo, Luca Zaia sarebbe “l’astro na ...I contagiati da Covid-19 nel mondo hanno superato i 3,6 milioni e le vittime sono circa 251 mila, secondo gli ultimi dati della John Hopkins University, eppure Wall Street prosegue la sessione di scam ...