Thiago Alcantara | «Meraviglioso chiudere la carriera al Bayern Monaco»

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il centrocampistaha aperto alla possibilità dilacon la maglia delha parlato del suo futuro al: «Sono qui da quasi otto anni e non avrei mai pensato che avrei giocato nel campionato tedesco. È difficile dire se chiuderò qui la, ci sono tanti fattori che devono andare al posto giusto». «Ad esempio, che io rimanga sempre ad alto livello oppure che il club improvvisamente cerchi un giocatore nel mio ruolo alto 1,90. In ogni caso ilsarebbe un clubdovela». Leggi su Calcionews24.com

TUTTO mercato WEB

Thiago Alcantara ha parlato del suo futuro al Bayern Monaco: «Sono qui da quasi otto anni e non avrei mai pensato che avrei giocato nel campionato tedesco. È difficile dire se chiuderò qui la carriera ...