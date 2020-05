Maxi traffico di droga e armi tra Lazio e Sicilia | in manette 25 persone | 2 arresti a

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 maggio 2020) Su delega di questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo nei confronti di 25(21 ristrette in carcere e 4 aglidomiciliari) indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata alillecito di sostanze stupefacenti(cocaina, marijuana, hashish e “crack”) aggravatadalla finalità di agevolare il clan mafioso “Santapaola-Ercolano” e dalla detenzione di. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro preventivofinalizzato alla confisca per sproporzione (art.240 bis C.P.) di una ditta individuale per un complessivo valore di 200 mila euro. L’investigazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania e coordinata da questa Procura ...