L’Oroscopo di Velvet | settimana dal 4 al 10 maggio 2020

(Di lunedì 4 maggio 2020) ARIETE ★★★Amici dell’Ariete,inizia all’insegna delle sorprese… e non tutte saranno gradevoli. Luna in opposizione porta nervosismo e un po’ di sfortuna. Ci pensano Saturno, Venere e Marte a coccolarvi nel weekend. TORO ★★★Cari Toro, Mercurio non vi molla e continua a regalarvi grinta, buone idee e voglia di reinventarvi. Saturno e Marte, però, vi si mettono contro nel weekend e qualche progetto potrebbe saltare. GEMELLI ★★★★Cari Gemelli,fortunatissima grazie a Venere in congiunzione. Dedicatevi all’amore e mettete in pausa il resto! Chi deve recuperare un rapporto o allentare nuove tensioni… Si faccia coraggio, ora tocca a voi fare la prima mossa. CANCRO ★★ Amici del Cancro, Venere storta e Mercurio sfavorevole vi faranno avvertire un po’ di ...