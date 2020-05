L’Eurozona fa i conti con il Covid-19 | giù PMI manifatturiero aprile

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – L’Eurozona conferma un tracollo del settoread, per effetto delle misure di lockdown che hanno tenuto ferme tutte le attività produttive, con il dilagare dell’epidemia di coronavirus. Ad, l’indice PMIè peggiorato ancora, portandosi a 33,4 punti, al di sotto dei 33,6 della lettura preliminare e del consensus, ed in netto peggioramento rispetto ai 44,5 di marzo. L’indicatore dello stato di salute del settore, non solo si allontana ulteriormente dalla soglia dei 50 punti che denota lo spartiacque fra recessione ed espansione, ma si colloca su nuovi minimi storici. A livello nazionale, il PMI in Italia si è portato a 31,1 punti dai 40,3 precedenti, risultando al di sotto dei 30 del consensus. Il PMI della Germania è sceso a 34,5 punti rispetto ai 45,4 ...