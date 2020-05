Il “piano segreto” per la morte di Johnson (Di lunedì 4 maggio 2020) L’intelligence di Londra era “preparata” ad ogni evenienza. Nel caso in cui il Covid-19 avesse ucciso il primo ministro Boris Johnson – primo e unico capo di Stato ad essere stato contagiato dal virus potenzialmente mortale – gli agenti che si occupano della sicurezza nazionale avevano un “piano segreto” da attuare nell’ipotesi peggiore. Dopo la rivelazione del piano “London Bridge” – ossia il protocollo da attuare nel caso di morte della reggente Elisabetta II – i britannici mostrano ancora una volta il loro spirito meticoloso. A rivelarlo è stato lo stesso primo ministro: “Mi hanno dato una maschera per il viso e ho ricevuto litri e litri di ossigeno, ho tenuto a lungo quella e il tubicino nel naso. È stato un momento difficile, non lo nego. Avevano una strategia per affrontare uno scenario del ... Leggi su it.insideover “PIANO SEGRETO” CORONAVIRUS ITALIA/ “Ipotizzati 650mila contagi - ma perso tempo”

