Epidemia, Istat-Iss: a marzo +49,4% di decessi sull'anno scorso (Di lunedì 4 maggio 2020) A marzo 2020 c'è stato il 49,4% di decessi in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso secondo quanto rilevato dall'Istat in un rapporto scritto a quattro mani con l'Istituto superiore di sanità (Iss) relativo all'impatto dell'Epidemia di coronavirus sulla mortalità in Italia. Coronavirus, via alla Fase 2. Ricciardi: 'Se va male si richiude' È ufficialmente iniziata la Fase 2 dell'emergenza coronavirus in Italia, 4,5 mln di persone tornano al lavoro Il dato fornito è una media calcolata a livello nazionale, ma la lettura complessiva dei numeri delinea un quadro a 3 Italie: il Nord ad alta diffusione di Covid-19, dove si registrano l'89% dei decessi, il Centro a media diffusione, con l'8% di morti, e il Sud e le Isole a bassa diffusione, con il 3% di ...

