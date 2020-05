Coronavirus, parla l’esperta Ue: “Ecco dove sta crescendo” (Di lunedì 4 maggio 2020) La direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, ha presentato l’ultima valutazione del rischio Coronavirus. Le misure di distanziamento sociale e le politiche dello “state a casa” hanno funzionato. Lo dicono i numeri: rispetto all’8 aprile hanno “ridotto del 45% la trasmissione e l’incidenza del Coronavirus nell’arco … L'articolo Coronavirus, parla l’esperta Ue: “Ecco dove sta crescendo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - il Covid-19 verrà sconfitto entro giugno? Parla l’infettivologo Matteo Bassetti

Coronavirus Serie A/ Spadafora : "Ripresa del campionato? Non se ne parla"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parla Coronavirus, parla Boris Johnson: «L’annuncio della mia morte era già pronto» Corriere della Sera Coronavirus Forlì 4 maggio, nessun decesso né contagi. "Giornata storica"

“Nessun decesso e zero contagi”, annuncia soddisfatto il sindaco Gian Luca Zattini che parla di una “giornata storica ... Con questa ulteriore vittima i morti dovuti al Covid-19 salgono a 158, 90 nel ...

L'infettivologo Bassetti: «Il virus da tsunami ora è un'ondina, tra metà maggio e inizio giugno finirà»

Dall'infettivologo Matteo Bassetti una ventata di ottimismo per questa pandemia di coronavirus: in un'intervista al quotidiano Libero Bassetti, infettivologo al San Martino di Genova, ha detto che il ...

