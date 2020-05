borghi_claudio : La gioia quando ti arriva il pacco di #Sardegna concentrata che hai ordinato, dai sospiri al mirto al pane guttiau.… - LucaBizzarri : @DinoGiarrusso Vedi Dino, sbagli. Berlusconi ha occupato l’informazione esattamente come gli altri, compresi voi, c… - OfficialASRoma : ?? E voi cosa vorreste fare come prima cosa quando si tornerà alla normalità? #ASRoma - IMoresi : RT @juvemyheart: @Pgreco_ Esce ora perché hanno scarcerato una trentina di mafiosi è uno come Di Matteo penso che abbia voluto fare la prop… - is_amazon : @MPenikas @marino29b In pratica il tizio abbastanza esperto, dice che per essere stati colti alla sprovvista abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Come fare Come fare il disconoscimento della paternità La Legge per Tutti Come fare la spesa, Fase 2: cosa cambia dal 4 maggio/ Regole acquisti in sicurezza

Da lunedì 4 maggio si entra ufficialmente nella fatidica Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Questo implicherà importanti cambiamenti per gli italiani che negli ultimi due mesi sono stati chiamati a mo ...

Didattica a distanza: come cambia la scuola

La situazione d’emergenza che stiamo vivendo ha portato grandi cambiamenti nelle nostre vite. Uno dei più importanti ha riguardato la scuola che si è dovuta velocemente riorganizzare attraverso l'util ...

Da lunedì 4 maggio si entra ufficialmente nella fatidica Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Questo implicherà importanti cambiamenti per gli italiani che negli ultimi due mesi sono stati chiamati a mo ...La situazione d’emergenza che stiamo vivendo ha portato grandi cambiamenti nelle nostre vite. Uno dei più importanti ha riguardato la scuola che si è dovuta velocemente riorganizzare attraverso l'util ...