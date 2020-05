BCE, attesa nervosa sui mercati per decisione Corte tedesca su acquisti bond (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – C’è grande attesa sui mercati dei titoli di Stato per la nuova pronuncia della Corte costituzionale tedesca. Dopo il rinvio della prevista seduta del 24 marzo i giudici di Karlsruhe si pronunceranno sulla legittimità degli acquisti di titoli di Bce nell’ambito del Quantitative Easing per quanto riguarda, in particolare, la partecipazione al programma di acquisti della Bundesbank. Un nuovo passaggio che, in caso di parere negativo, rischia di creare un freno al nuovo programma di acquisti anti pandemia appena creato dall’istituzione, il Pepp (Pandemic emergency purchase programme). È, tuttavia, proprio sulla base di quest’ultima considerazione che gli investitori si aspettano un via libera alla prosecuzione del Qe. Il Pepp è stato, infatti, approvato dalla Bce con il voto favorevole del Governatore della Bundesbank. ... Leggi su quifinanza BCE - attesa nervosa sui mercati per decisione Corte tedesca su acquisti bond

Borse europee incerte in attesa della BCE

Borse europee incerte in attesa della BCE (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – C’è grandesuidei titoli di Stato per la nuova pronuncia dellacostituzionale. Dopo il rinvio della prevista seduta del 24 marzo i giudici di Karlsruhe si pronunceranno sulla legittimità deglidi titoli di Bce nell’ambito del Quantitative Easing per quanto riguarda, in particolare, la partecipazione al programma didella Bundesbank. Un nuovo passaggio che, in caso di parere negativo, rischia di creare un freno al nuovo programma dianti pandemia appena creato dall’istituzione, il Pepp (Pandemic emergency purchase programme). È, tuttavia, proprio sulla base di quest’ultima considerazione che gli investitori si aspettano un via libera alla prosecuzione del Qe. Il Pepp è stato, infatti, approvato dalla Bce con il voto favorevole del Governatore della Bundesbank. ...

HuffPostItalia : Berlino mette di nuovo la Bce alla sbarra. L'attesa sentenza della Corte Costituzionale di Karlsruhe sul Quantitati… - DividendProfit : BCE, attesa nervosa sui mercati per decisione Corte tedesca su acquisti bond - mferrari961 : RT @isa_bufacchi: In attesa della Corte tedesca sul #Pspp qui la mia tesi su perché come quando il #Pepp sarà potenziato:più grande, più lu… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Berlino mette di nuovo la Bce alla sbarra. L'attesa sentenza della Corte Costituzionale di Karlsruhe sul Quantitative e… - Paolorm2012Roma : RT @angelalupo10: #Borse in forte ribasso, ovunque. Che sta succedendo? (Emergenza economica pandemica sta mutuando in emergenza economica?… -