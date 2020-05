Andrea Iannone dopo Giulia De Lellis spiazza tutti | “Ecco la mia compagna”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 4 maggio 2020)la rottura conDe: “Volete vedere la mia nuova compagna?”continua a far parlare di sé alimentando la curiosità dei fan attraverso i social. Il pilota della Moto Gp ha di recente avuto molte delusioni, sia a livello professionale che nella vita privata. Da un lato gli è arrivata la squalifica di ben un anno e mezzo per doping, a causa dell’assunzione, sembrerebbe accidentale, di uno steroide anabolizzante; dall’altra la sua storia conDe, con la quale sembrava formare una coppia molto affiatata, è improvvisamente finita. La bellaha poi deciso di ritornare fra le braccia del suo exDamante, mentre persono circolate voci di un nuovo flirt con Cristina Buccino. Ora, in risposta alle tante domande che arrivano al motociclista sui social, ...