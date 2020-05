Viminale, ‘Consentiti allenamenti ad atleti di discipline non individuali’ (Di domenica 3 maggio 2020) Il Viminale autorizza gli allenamenti per gli atleti di discipline non individuali. Apertura alle squadre di Serie A? Con la circolare sulla fase 2 il Viminale autorizza di fatto la ripresa degli allenamenti individuali anche per atleti di discipline non individuali. Fonte foto: https://twitter.com/ViminaleViminale, ‘Consentiti gli allenamenti anche per gli atleti di discipline non individuali’ “È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”, stabilisce la circolare del Viminale autorizzando di fatto anche gli allenamenti degli atleti delle squadre di Serie A. Serie ALa richiesta di Spadafora al ... Leggi su newsmondo (Di domenica 3 maggio 2020) Ilautorizza gliper glidinon individuali. Apertura alle squadre di Serie A? Con la circolare sulla fase 2 ilautorizza di fatto la ripresa degliindividuali anche perdinon individuali. Fonte foto: https://twitter.com/, ‘Consentiti glianche per glidinon individuali’ “È consentita, anche aglie non, dinon individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”, stabilisce la circolare delautorizzando di fatto anche glideglidelle squadre di Serie A. Serie ALa richiesta di Spadafora al ...

