Sciame sismico a Parma, “oltre 70 terremoti in 3 giorni”: l’analisi dell’INGV (Di domenica 3 maggio 2020) “Dal pomeriggio del 1° maggio 2020, la zona del preappennino parmense è interessata da una sequenza sismica, con terremoti di piccola magnitudo, i cui epicentri ricadono in un’area di circa 10 chilometri apparentemente allungata in senso est-ovest“, riporta INGVterremoti in un articolo a cura di del GdL INGVterremoti con il contributo di Romano Camassi (INGV-Bologna). “Fino a questo momento (il 3 maggio alle ore 16:00 italiane) sono stati localizzati in questa area 70 eventi sismici di magnitudo compresa tra 1.7 e 3.0, di cui 15 di magnitudo pari o superiore a 2.5. Le profondità ipocentrali sono mediamente intorno a 10-15 km, con eventi che raggiungono anche i 20-25 km di profondità. Va ricordato che il parametro profondità è quello più difficile da vincolare nel calcolo dei parametri ... Leggi su meteoweb.eu Terremoto - prosegue lo sciame sismico nel Parmense : 50 scosse

