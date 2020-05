Ramsey | Vi svelo perché ho scelto di lasciare l' Arsenal per la Juve e le

Leggi su 90min

(Di domenica 3 maggio 2020) Aaronsi racconta, parlando ai microfoni di un 'giornalista' d'eccezione. Un intervistatore di lusso e un intervistato di lusso per la trasmissione "Prosto w Szcene", condotta dal portiere dellantus Wojciech Szczesny insieme al giornalista polacco Lukasz Wisniowski. Ospite dell'ultima puntata Aaron, centrocampista dellantus che ha firmato con i bianconeri in questa stagione. L'ospite della puntata che andrà in onda nelle prossime ore sul canale Youtube Foot Truck sarà...