Non sperperiamo 50 giorni di lockdown | Conte | l' appello e la paura sulla fase 2

(Di domenica 3 maggio 2020) Lunedì 4 maggio scatterà la2 dell'emergenza, quella della convivenza con il coronavirus. La prudenza è alta - fin troppo - tra le file del governo, così come resta ancora in atto lo scontro con le regioni ‘aperturiste'. A poche ore dalla fine del, Giuseppestavolta ci ha risparmiato la diretta tv e ha affidato ai social un pensieronuovache si aprirà in Italia: “Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità”. Tra un “il futuro sarà nelle nostre mani” e un “tutti insieme dovremo cambiare marcia”, il premier ha fatto sfoggio di retorica ma anche parlato di riconquistare altri “spazi di libertà”. La domanda è quando: “Più saremo scrupolosi nell'osservare le indicazioni di sicurezza ...

Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato in cinquanta giorni. Dovremo tutti insieme cambiare marcia al Paese. Con prudenza, decisi e determinati ad andare avanti ma senza rischiare ...Lunedì 4 maggio scatterà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il coronavirus. La prudenza è alta - fin troppo - tra le file del governo, così come resta ancora in atto lo scontro con ...