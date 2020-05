Come acconciare i capelli lunghi in quarantena

Leggi su vanityfair

(Di domenica 3 maggio 2020) Portare i capelli lunghi legati è sicuramente il metodo più veloce per tenerli in ordine, soprattutto quando si trascorrono molte ore tra le quattro mura di casa. Detto ciò, legarli vuol dire anche sottoporli ad uno stress meccanico che a lungo andare tende a indebolirli e a spezzarli: «Il nostro consiglio è quello di non stringerli troppo spesso con un elastico ma scegliere delle alternative per avere sempre un look casual e ordinato anche a casa», spiegano Fabrizio e Pierluigi Pecoraro, hairstylist L’Oréal Professionnel.Non solo. Se i capelli lunghi sono ben tenuti e trattati con i prodotti giusti l’ideale è «lasciarli sciolti, magari impreziosendoli con delle clips, dei cerchietti o delle fasce (come l’attrice Matilde Gioli), tra l’altro di grande tendenza. Se si preferisce raccoglierli, l’ideale è optare per dei morbidi chignon o semiraccolti, magari impreziositi da lunghezze con natural wawes», proseguono gli hairstylist. Con il loro aiuto abbiamo definito tre acconciature per capelli lunghi che si possono tenere (e realizzare) in casa in tutta tranquillità.