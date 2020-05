Calcio: il Viminale dà il via libera per gli allenamenti individuali delle squadre in tutta Italia dal 4 maggio (Di domenica 3 maggio 2020) Arriva all’ultimo giorno utile il via libera da parte del Ministero dell’Interno per la ripresa degli allenamenti individuali delle squadre sportive in tutta Italia. Da domani, lunedì 4 maggio, fino a domenica 17 maggio, sarà infatti consentito lo svolgimento di attività sportiva individuale (per ogni singolo cittadino) anche per gli sport di squadra, rispettando però la distanza di sicurezza interpersonale ed il divieto di formare assembramenti. Già ieri alcune regioni tra cui Emilia-Romagna, Campania, Lazio e Sardegna avevano dato l’ok alla ripartenza degli allenamenti per gli sport di squadra, mentre quest’oggi è arrivato il via libera su base nazionale. Di seguito l’estratto della circolare inviata quest’oggi dal Viminale ai prefetti in vista della Fase 2, che scatterà domani su tutta la penisola: ... Leggi su oasport CALCIO - RIPRESA ALLENAMENTI/ Ok del Viminale : via libera per le squadre da lunedi

