Aspettando l’uscita di Assassin’s Creed Valhalla | primo trailer da record | supera Odyssey

Si chiama Assassin's Creed Valhalla la prossima incarnazione della saga "rosso sangue" di casa Ubisoft. Un titolo, quello sviluppato dai ragazzi di Ubisoft Montreal, che approderà alla fine dell'anno - si parla di un generico Natale 2020 - su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e sulle console di prossima generazione a marchio Sony e Microsoft, le attesissime PlayStation 5 e Xbox Series X. E che finalmente, come già vociferato a lungo nei mesi scorsi, ci metterà nei panni di un condottiero vichingo di nome Evior altamente personalizzabile - anche nel genere -, e chiamato a combattere nel corso delle conquiste delle genti norrene in Inghilterra. Con il suo clan costretto ad abbandonare la Norvegia da guerre senza fine e carestie nel IX secolo d.C., percorrendo il glaciale mare del Nord. https://www.youtube.com/watch?v=L0Fr3cS3MtY L'annuncio, dato prima ...

