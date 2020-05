Adriana Volpe | ecco come riesce a mantenersi in forma

Leggi su aciclico

(Di domenica 3 maggio 2020), raggiante di felicità appena si nomina la sua bambina Gisele di quasi sei anni, è una donna che unisce alla bellezza un carattere profondo ed equilibrato. Quando è a casa è una mamma affettuosa, una moglie che cura con piccole attenzioni il suo nido d’amore costruito assieme al marito Roberto. Autentica salutista, ci racconta, con poche piccole attenzioni, possiamo mantenerci inanche anche in pieno inverno, quando magari si fa meno movimento: “Tutto sta nelle porzioni; si può mangiare qualsiasi cosa, l’importante è la moderazione. Piccole quantità, senza appesantirsi, limitando anche gli alcolici. E anche se fuori fa freddo, non dimentichiamoci mai il movimento: a chi non può andare in palestra consiglio una camminata a passo sostenuto per 30 minuti, un ottimo toccasana aerobico. Piccoli buoni ...