Totti su Nedved: "In campo entrava come un assassino" (Di sabato 2 maggio 2020) L’ex attaccante e dirigente della Roma Francesco Totti ha parlato in diretta Instagram con il conduttore televisivo Paolo Bonolis: “Noi abbiamo giocato un’amichevole a Torino, c’erano anche Nedved e Cr ... Leggi su tuttonapoli (Di sabato 2 maggio 2020) L’ex attaccante e dirigente della Roma Francescoha parlato in diretta Instagram con il conduttore televisivo Paolo Bonolis: “Noi abbiamo giocato un’amichevole a Torino, c’erano anchee Cr ...

JuveSicilianDoc : RT @VinceJfc: #Totti:'Nedved? Dovevi vedere come entrava, un assassino!' - Sylva22 : RT @VinceJfc: #Totti:'Nedved? Dovevi vedere come entrava, un assassino!' - Luca_mr_10 : RT @VinceJfc: #Totti:'Nedved? Dovevi vedere come entrava, un assassino!' - alessan32270707 : RT @VinceJfc: #Totti:'Nedved? Dovevi vedere come entrava, un assassino!' - insaneandre : RT @faberskj: #Totti che dice che per Nedved e per “loro” (la Juventus) anche una amichevole coi cantanti è “sempre la partita della vita”,… -