Spero che tu stia bene

Mi rendo conto che sempre più spesso mi dimentico di chiederti come stai. A te che sei stata la mia roccia per tutta la vita, a te che sei stato il mio grande amore, a te che mi sostieni ogni giorno, a te che mi sorridi e mi guardi con orgoglio, a te che sei da poco entrato nella mia vita. Spero tu stia bene. Mi auguro che il tempo per te trascorra lento e che tu possa goderti ogni momento di questa incredibile vita, facendo le cose che ami, stando con le persone che ti vogliono bene. Spero tu al sicuro dai tuoi demoni e dalle tue insicurezze, al riparo dalla rassegnazione, circondata solo di affetto e di persone pronte a tenderti la mano se un giorno inciamperai. E se non lo faranno loro, te lo prometto, ci sarà io a darti la forza di cui hai bisogno per rialzarti, per riprenderti la vita, per ricominciare a camminare col sole in fronte. Perché arriverà quel ...

Maradona : "Spero in una nuova 'mano de Dios' - perché termini questa pandemia"

Maradona : "Spero che una nuova 'mano de Dios' faccia terminare questa pandemia"

Beatrice Barberis - basket femminile : "A Torino anche per Massimo Riga. Spero di ritornare in Nazionale nel 3×3"

Marco Napoleone è uno dei tanti giovani italiani che ha lasciato il proprio Paese per cercare un futuro migliore. Da un anno circa, il 36enne di Capaccio Paestum, vive e lavora come marketing-manager ...

F. Cannavaro: "Napoli? Via per problemi societari e non ho avuto più possibilità di tornare"

Nel corso di una diretta Instagram, Fabio Cannavaro ha parlato anche della voglia di allenare in Italia e dell'amore per il Napoli Nel corso di una diretta Instagram, Fabio Cannavaro ha parlato anche ...

