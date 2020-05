Serie C, Ghirelli la chiude qua: “Non possiamo ripartire, non siamo in grado di attuare il protocollo” (Di sabato 2 maggio 2020) “La Lega Pro fa un percorso interno in modo di arrivare al Consiglio Federale con un’ottica generale. Chiunque possa immaginare uno scenario diverso, non esiste, perché c’è uno statuto: chi vuol far polemica in un bicchiere d’acqua, faccia, tanto l’acqua finisce nel lavandino. Fatta questa premessa, o termina il campionato oppure dobbiamo avere due punti di riferimento: le norme federali, perché se non si fa perno su quelle, tutte le nostre decisioni possono essere inficiate”. Sono le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a Radio Punto Nuovo. “Se non si finisce il campionato, qualunque soluzione che si prospetterà è difficilissimo che ottenga una maggioranza unanime, sebbene ci proverò, non sono un mago né un’illusionista. L’obiettivo è quello di ... Leggi su calcioweb.eu Serie C - terminato l’incontro con FIGC e leghe : le parole di Ghirelli

Serie C - Ghirelli : “per i medici sportivi il protocollo è inapplicabile”

Serie C - Ghirelli : “Ecco cosa devono aspettarsi i tifosi di Monza - Vicenza e Reggina” (Di sabato 2 maggio 2020) “La Lega Pro fa un percorso interno in modo di arrivare al Consiglio Federale con un’ottica generale. Chiunque possa immaginare uno scenario diverso, non esiste, perché c’è uno statuto: chi vuol far polemica in un bicchiere d’acqua, faccia, tanto l’acqua finisce nel lavandino. Fatta questa premessa, o termina il campionato oppure dobbiamo avere due punti di riferimento: le norme federali, perché se non si fa perno su quelle, tutte le nostre decisioni possono essere inficiate”. Sono le parole del presidente della Lega Pro, Francesco, a Radio Punto Nuovo. “Se non si finisce il campionato, qualunque soluzione che si prospetterà è difficilissimo che ottenga una maggioranza unanime, sebbene ci proverò, non sono un mago né un’illusionista. L’obiettivo è quello di ...

CalcioWeb : #SerieC, #Ghirelli la chiude qua: 'Non possiamo ripartire, non siamo in grado di attuare il protocollo' - - citynowit : “'Se non si finisce il campionato, qualunque soluzione è difficilissimo che ottenga una maggioranza unanime' ” - Calciodiretta24 : Serie C, Ghirelli: “Per noi è impossibile attuale il protocollo” - pistoiasport : Lega Pro, Ghirelli: «Impossibile in serie C riprendere in tempi ragionevoli» - Pall_Gonfiato : Per il presidente della #LegaPro Francesco #Ghirelli, la ripresa in #seriec non sarà immediata… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Ghirelli Ghirelli: "Serie A può dare contributo per maggiore conoscenza virus" Tutto Lega Pro Serie C, Ghirelli: “Per noi è impossibile attuale il protocollo”

Le parole del presidente della Serie C nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Punto Nuovo. ROMA – Francesco Ghirelli, presidente della Serie C, ha rilasciato un’intervista ...

SERIE B: tra tante contraddizioni e campane discordanti si rischia di non partire

I protagonisti sono sempre gli stessi. Parlano a turno, un giorno danno l’impressione d’esser pronti alla rottura e un altro si mostrano collaborativi, pronti a riconciliarsi. Si attaccano, si smentis ...

Le parole del presidente della Serie C nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Punto Nuovo. ROMA – Francesco Ghirelli, presidente della Serie C, ha rilasciato un’intervista ...I protagonisti sono sempre gli stessi. Parlano a turno, un giorno danno l’impressione d’esser pronti alla rottura e un altro si mostrano collaborativi, pronti a riconciliarsi. Si attaccano, si smentis ...