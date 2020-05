Sam Lloyd | da Zach Braff e il cast di Scrubs l’ultimo saluto sui social

(Di sabato 2 maggio 2020)e altri attori dihanno salutato suiil collega Sam, morto ieri a causa di un tumore all'età di 56 anni.e altri attori dihanno salutato suiil collega Sam, stroncato da un tumore all'età di 56 anni., interprete di John "J.D." Dorian, ha ricordato così l'amico su Twitter: "Che riposi in pace uno degli attori più divertenti con cui abbia mai avuto il piacere di lavorare. Sammi faceva ridere e uscire dal personaggio ogni volta che giravamo una scena insieme. Era di una gentilezza insuperabile. Custodirò per sempre il tempo passato con te, Sammy." L'attore ha anche postato un video della band di, i Blanks, e una delle tante immagini ...

Ultime Notizie dalla rete : Sam Lloyd

Il primo maggio è morto l'attore americano Sam Lloyd, noto per il personaggio di Ted Buckland nella serie tv Scrubs. Lloyd aveva 56 anni; lo scorso gennaio gli era stato diagnosticato un tumore inoper ...