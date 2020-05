Roma, controlli nel parco: arrestati due spacciatori e un ricercato per rapina, sequestrati 6 mila euro e 1 chilo di droga (Di sabato 2 maggio 2020) Sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia “Torpignattara”, diretto da Giuseppe Amoruso, ad arrestare all’interno del parco “Villa De Sanctis” due spacciatori ed un ricercato per rapina. Gli investigatori, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’attività di spaccio, hanno notato G.P., Romano di 47 anni che, dopo aver raggiunto un’altra persona seduta su una panchina, riceveva da questa un pacchetto e si allontanava. Fermato dai poliziotti veniva controllato, e all’interno del pacchetto venivano trovati 5 panetti di hashish del peso complessivo di 500 grammi e 290 euro in contanti. Fermato anche il secondo uomo, veniva identificato per B.A.A.C., peruviano di 68 anni. Nella sua abitazione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 430 grammi di cocaina, nonché materiale per il confezionamento delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta A Roma mascherine obbligatorie sui mezzi pubblici ma niente controlli

