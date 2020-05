Kim Jong-un non è morto. Il leader della Corea del Nord è tornato in pubblico: le foto (Di sabato 2 maggio 2020) L’ultima apparizione di Kim Jong-un era dell’11 aprile, a capo del Politburo del Partito dei Lavoratori. Poi le voci sul suo decesso, avvenuto a seguito di un delicato intervento chirurgico, erano rimbalzate in tutto il mondo. Sul leader della Corea del Nord era intevenuto anche Francesco Sisci, professore di Relazioni internazionale all’Università di Pechino, in un’intervista rilasciata all’AdnKronos. “Che io sappia è clinicamente morto – aveva sostenuto Sisci -. Naturalmente potrei sbagliarmi, ma credo che la ridda di voci, le informazioni contrastanti, le mezze smentite e la sua continua assenza dalla scena pubblica mi pare confermino che appunto Kim è in stato vegetativo e fuori dalla politica attiva. Naturalmente è un momento molto delicato e non si può fare una crisi al buio”. “Credo quindi ... Leggi su caffeinamagazine Corea del Nord - riecco Kim Jong-un. L’agenzia di stampa di stato diffonde 21 foto

