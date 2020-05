De Nicola avverte: "Rischio infortuni se non si riparte con prudenza, servono allenamenti graduali" (Di sabato 2 maggio 2020) Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a Fuorigioco, tramissione in onda su Canale 8: "All'inizio gli atleti non saranno quelli di prima, se non stai attento puoi avere molti infortuni di tipo muscolo tendineo, ... Leggi su tuttonapoli (Di sabato 2 maggio 2020) Alfonso De, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a Fuorigioco, tramissione in onda su Canale 8: "All'inizio gli atleti non saranno quelli di prima, se non stai attento puoi avere moltidi tipo muscolo tendineo, ...

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a Fuorigioco, tramissione in onda su Canale 8: "All'inizio gli atleti non saranno quelli di prima, se non stai attento puoi avere molti i ...

Campana: “Solo due club hanno preso posizione”

Il direttore generale del Lugano e Nicola Bignotti sono intervenuti a "[email protected]". L'amministratore unico del Chiasso avverte: “L’indennità per lavoro ridotto deve permanere" Il direttore gene ...

