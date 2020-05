Cassano su Tonali: «Buon giocatore, non mi fa impazzire» (Di sabato 2 maggio 2020) Antonio Cassano esprime la sua opinione su Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 seguito da mezza Europa Antonio Cassano ha tracciato un rapido profilo di Sandro Tonali, talentuoso centrocampista classe 2000 di proprietà del Brescia, sulle cui tracce si sono già mossi numerosi top club europei. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA «Grande incontrista di Buona quantità che deve crescere, ma non mi fa impazzire. A me piacciono giocatori alla Thiago Alcantara, Boadu, Ihattaren, Sancho, Mount», ha dichiarato l’ex attaccante durante una diretta Instagram con Paolo Bonolis e Lele Adani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Totti : “Carte false per Tonali - ma alla Roma volevo portare un altro giocatore. Su Cassano e Pallotta…” (Di sabato 2 maggio 2020) Antonioesprime la sua opinione su Sandro, centrocampista classe 2000 seguito da mezza Europa Antonioha tracciato un rapido profilo di Sandro, talentuoso centrocampista classe 2000 di proprietà del Brescia, sulle cui tracce si sono già mossi numerosi top club europei. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA «Grande incontrista dia quantità che deve crescere, ma non mi fa. A me piacciono giocatori alla Thiago Alcantara, Boadu, Ihattaren, Sancho, Mount», ha dichiarato l’ex attaccante durante una diretta Instagram con Paolo Bonolis e Lele Adani. Leggi su Calcionews24.com

zazoomblog : Totti: “Carte false per Tonali ma alla Roma volevo portare un altro giocatore. Su Cassano e Pallotta…” - #Totti: #… - zazoomnews : Totti: “Carte false per Tonali ma alla Roma volevo portare un altro giocatore. Su Cassano e Pallotta…” - #Totti: #… - CalcioWeb : #Totti: 'Carte false per #Tonali, ma alla #Roma volevo portare un altro giocatore. Su #Cassano e #Pallotta...' - -