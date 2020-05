Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 maggio 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliana o Ferrigno informazione sono 78.000 249 quelli di da coronavirus in Italia con un incremento di 2304 rispetto a ieri circa la metà rispetto al record che si è registrato nelle24 ore il numero di nuovi negativizzati Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile il numero di malati Anche tentato di oggi in rallentamento Rispetto a ieri 2943 con un decremento di 28 persone in tutta l’Italia contagiati totali Valenti via Torrente positivo al coronavirus le vittime guariti sono 200 7428 un incremento Rispetto a ieri di 1960 ci facciamo un attimo da parte l’emergenza sanitaria perché Fincantieri si è aggiudicata la gara per la fornitura di una fregata della Marina Militare Americana del valore di 800 milioni diil contratto prevede l’opzione di altri ...