Stilista dà fuoco ai suoi abiti da sposa: "Lo Stato ci lascia soli". Meloni: "E' il made in italy che va a fuoco" (video) (Di venerdì 1 maggio 2020) Uno Stilista salentino dà fuoco per protesta ai suoi abiti da sposa. E lo mette su un video in cui racconta perché è Stato costretto dal governo Conte a questo gesto simbolico estremo. Lo ha fatto per protesta contro le ultime disposizioni governative, "perché lo Stato ci ha lasciato soli. Ha dato fuoco a tutte le nostre speranze. Ma prima che lo faccia lui, lo faccio io con le mie mani", ha detto. E così ha fatto. Lo Stilista ha bruciato la sua nuova collezione Pietro Demita, Stilista titolare della Diamond Couture di Veglie, ha dato fuoco a nove abiti da sposa della sua ultima collezione primavera-estate. Demita produce artigianalmente abiti da sposa e da cerimonia, e li ha bruciati nel retro del magazzino, in modo protetto su terreno privato. "Ho dato fuoco alle mie creazioni, al frutto del mio talento – spiega lo ...

