Rai 4, lunedì da supereroi Marvel con Runaways e Jessica Jones (Di venerdì 1 maggio 2020) Dal 4 maggio i lunedì di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) diventano ‘serata Marvel’. Alle 21.20 tornano gli eroi adolescenti della Marvel con la seconda stagione in prima visione di “Marvel’s Runaways” e, a seguire, arriva l’investigatrice Jessica Jones con la prima stagione in prima visione di “Marvel’s Jessica Jones”. Marvel’s Runaways, anticipazioni seconda stagione Dopo aver scoperto che i loro genitori sono membri della malvagia organizzazione segreta PRIDE, i sei adolescenti protagonisti di “Marvel’s Runaways” capiscono che la cosa migliore da fare è rimanere uniti, nel bene e nel male, per difendere la giustizia e sopravvivere all’organizzazione occulta che li vorrebbe morti, in particolare il diabolico leader Jonah. Da questo semplice assunto prende il via la seconda ... Leggi su tvzap.kataweb Report - i video della puntata di lunedì 27 aprile su Rai 3

Il finale di Siren 2 su Rai4 lunedì 27 aprile - in attesa della terza stagione inedita

Sport in tv oggi (lunedì 27 aprile) : orari e palinsesto completo. La guida su Raisport - Sky - Eurosport e Sportitalia (Di venerdì 1 maggio 2020) Dal 4 maggio i lunedì di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) diventano ‘serata’. Alle 21.20 tornano gli eroi adolescenti dellacon la seconda stagione in prima visione di “’s” e, a seguire, arriva l’investigatricecon la prima stagione in prima visione di “’s”.’s, anticipazioni seconda stagione Dopo aver scoperto che i loro genitori sono membri della malvagia organizzazione segreta PRIDE, i sei adolescenti protagonisti di “’s” capiscono che la cosa migliore da fare è rimanere uniti, nel bene e nel male, per difendere la giustizia e sopravvivere all’organizzazione occulta che li vorrebbe morti, in particolare il diabolico leader Jonah. Da questo semplice assunto prende il via la seconda ...

reportrai3 : Buon #25aprile da #Report Tra poco su @RaiTre in replica le inchieste di lunedì scorso: il fronte sovranista all… - Veliero1 : RT @Domenic34556947: @Anpinazionale Ho visto il programma con l’intervista di Lerner, emozionante. Questa intervista e le altre. Prossima p… - mimandaRai3 : Grazie per averci seguito. Questa festa del lavoro voglio dedicarla a tutti coloro che ci hanno permesso in questi… - Domenic34556947 : @Anpinazionale Ho visto il programma con l’intervista di Lerner, emozionante. Questa intervista e le altre. Prossim… - SenatoreF : RT @SenatoreF: @vitaindiretta #Sgarbi e #cuccarini fanno considerazioni demenziali sull'apertura dei parrucchieri di lunedì e ridono Ma p… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai lunedì “IL COVID SI SCONFIGGE FUORI DAGLI OSPEDALI†9 colonne