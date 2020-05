Lotto e Superenalotto: si torna a giocare dal 4 maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) Buone notizie per gli amanti dei giochi. Dal 4 maggio tornano Lotto e SuperenaLotto. E’ quanto previsto da un nuovo decreto dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla ripresa delle attività dopo la sospensione totale di giochi e lotterie decisa il 21 marzo a seguito dell’emergenza covid-19. “Le estrazioni – spiega l’Agenzia in una nota, verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria”. Sono già in corso i giochi numerici “10&Lotto”, “Millionday”, “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa”. Lo ha disposto l’Agenzia delle Dogane e Monopoli nel nuovo decreto sulla ripresa delle attivita’ in vista della fase 2. Rimane attivo “l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori” per evitare assembramenti. Seppur con delle ... Leggi su laprimapagina Lotto e Superenalotto : si torna a giocare dal 4 maggio

Quando riprendono Lotto - Superenalotto e Winforlife : il calendario dei giochi

Sulla riapertura del gioco d’azzardo parziale, ma importante, dietrofront. Con un decreto del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli., Marcello Minenna, pubblicato mercoledì sul s ...

Lo Stato ha autorizzato a partire da lunedì 27 aprile la ripresa nelle tabaccherie del gioco 10eLotto. La prossima settimana sarà la volta del Lotto e del SuperEnalotto e da quella successiva si potrà ...

