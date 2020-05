Il Project Restart, il progetto della Premier per tornare a giocare (Di venerdì 1 maggio 2020) Sebbene la decisione finale sia stata rimandata all’8 maggio, le 20 squadre di Premier che si sono riunite oggi hanno deciso all’unanimità di portare a termine il campionato e per farlo hanno redatto un documento contenete le linee guida, il Project Restart che riporta la Gazzetta dello Sport 1) Gare a porte chiuse in impianti neutri e che garantiscano la maggior sicurezza possibile. Ipotesi, questa, caldeggiata dalla polizia e preferita dall’esecutivo-Johnson, mentre qualche club fa resistenza per ragioni di “integrità sportiva”. Un nome: il Brighton. 2) Politica di tamponi capillare: due test settimanali per squadre – giocatori, staff tecnico, inservienti – arbitri e addetti ai lavori in generale. 3) Sanificazione continua degli ambienti, dagli spogliatoi ai palloni. 4) Protocollo di sicurezza ... Leggi su ilnapolista Arsenal già in campo - la Premier ha un “project restart”. Ma il governo inglese frena (Di venerdì 1 maggio 2020) Sebbene la decisione finale sia stata rimandata all’8 maggio, le 20 squadre diche si sono riunite oggi hanno deciso all’unanimità di portare a termine il campionato e per farlo hanno redatto un documento contenete le linee guida, ilche riporta la Gazzetta dello Sport 1) Gare a porte chiuse in impianti neutri e che garantiscano la maggior sicurezza possibile. Ipotesi, questa, caldeggiata dalla polizia e preferita dall’esecutivo-Johnson, mentre qualche club fa resistenza per ragioni di “integrità sportiva”. Un nome: il Brighton. 2) Politica di tamponi capillare: due test settimanali per squadre – giocatori, staff tecnico, inservienti – arbitri e addetti ai lavori in generale. 3) Sanificazione continua degli ambienti, dagli spogliatoi ai palloni. 4) Protocollo di sicurezza ...

ilcirotano : Il Project Restart della Premier League: ecco i 7 punti guida per la ripresa - - napolista : Il Project Restart, il progetto della #Premier per tornare a giocare Un vero prontuario che permetterebbe ai club… - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: La Premier continua a discutere del ritorno in campo, ma i giocatori non sono affatto convinti, dice Agüero https://t.co… - RivistaUndici : La Premier continua a discutere del ritorno in campo, ma i giocatori non sono affatto convinti, dice Agüero - ItaliaNewcastle : La Premier League oggi illustrerà i piani per riprendere la stagione. -

Ultime Notizie dalla rete : Project Restart Il Project Restart della Premier League: ecco i 7 punti guida per la ripresa La Gazzetta dello Sport Il Project Restart della Premier League: ecco i 7 punti guida per la ripresa

1) Gare a porte chiuse in impianti neutri e che garantiscano la maggior sicurezza possibile. Ipotesi, questa, caldeggiata dalla polizia e preferita dall’esecutivo-Johnson, mentre qualche club fa resis ...

Premier League, i club vogliono riprendere la stagione

Tutti e 20 i club inglesi condividono questa decisione e domani si riuniranno in conference call per ribadire questo intento, anche perché consapevoli che un'interruzione del campionato porterebbe div ...

1) Gare a porte chiuse in impianti neutri e che garantiscano la maggior sicurezza possibile. Ipotesi, questa, caldeggiata dalla polizia e preferita dall’esecutivo-Johnson, mentre qualche club fa resis ...Tutti e 20 i club inglesi condividono questa decisione e domani si riuniranno in conference call per ribadire questo intento, anche perché consapevoli che un'interruzione del campionato porterebbe div ...