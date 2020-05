“Il COVID-19 tra le fibre delle mascherine”

Leggi su bufale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Cosa si cela tra lemascherine che tutti indossiamo quando usciamo di casa? Il-19, chiaramente. Questo è quanto sostengono nella pagina Facebook Il Nuovo Ordine Mondiale fallirà in un post pubblicato oggi, 1° maggio 2020, in cui viene mostrata l’immagine al microscopio del virus che si aggira leggiadro. Osservando bene l’immagine notiamo senza troppi sforzi che la macchiolina che dovrebbe dimostrare la presenza del SARS-CoV-2 è stata aggiunta successivamente, in quanto il suo contorno appare decisamente più scuro rispetto al contesto. Ciò che vediamo, infatti, è un fotomontaggio. Al centro dell’immagine, infatti, troviamo una filigrana con la scritta iStock by Getty Images, una tipicitàimmagini prelevate dagli stock online. Troviamo la stessa immagine, infatti, sul sito ...