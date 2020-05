"I poveri troviamoli ora". Intervista a Tito Boeri

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) Dare sostegno agli italiani più colpiti dalla crisi con interventi mirati, partendo dal potenziamento del reddito di cittadinanza. Favorire il progresso tecnologico del mondo produttivo con una trasformazione del mondo del lavoro. Mobilitare tutti i soggetti a finalità pubblica, comprese le Fondazioni bancarie, per sostenere finanziariamente le imprese. Regolarizzare gli immigrati, ripristinando la protezione umanitaria abolita con i decreti Salvini. Sono alcune delle proposte che, docente alla Bocconi, ex presidente dell’Inps, illustra in una conversazione con l’Huffpost sulla sfida che attende l’Italia per riemergere da una crisi senza precedenti. Sono i giorni del lavoro, difficili da festeggiare: il 1° maggio, festa dei lavoratori, e il 20 maggio, cinquantesimo anniversario dello Statuto dei lavoratori. Cadono sotto la pesante ...