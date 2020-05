Guanti monouso gettati in strada, sos dell’associazione ‘Voglio un mondo pulito’ (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Anche i volontari dell’associazione “Voglio un mondo pulito” denunciano l’abbandono tra i rifiuti di Guanti monouso. Oggi, in appena mezz’ora di raccolta, sono stati tanti i Guanti, che rientrano tra i dispositivi di protezione che in molti stanno adottando, che sono stati ritrovati abbandonati tanto da far dire ai volontari che questo tipo di rifiuto è la nuova “moda” nel 2020. Il danno però è doppio. Non solo si tratta di rifiuti ulteriori abbandonati nell’ambiente ma dovrebbero essere smaltiti come rifiuti speciali a protezione dal Covid. ”Invitate fino alla noia le persone a sensibilizzarsi sul tema perché con la fase2, il numero di questo tipo di rifiuto si moltiplicherà”, è l’appello che parte da Ciccio Ronca ... Leggi su anteprima24 Federconsumatori : fissare il prezzo anche per i guanti monouso

I guanti monouso : come indossarli - quali scegliere e quanto ci proteggono

