Foster duro | «Capello? Zero rispetto | mi ha fatto allenare mentre nasceva mio figlio»

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il portiere del Watford Ben, ha parlato di Fabiocon il quale non strinse un bel rapporto Dal 2008 al 2012 Fabioha guidato l’Inghilterra, partecipando ai Mondiali 2010 in Sudafrica e dimettendosi poco prima dell’Europeo del 2012. Di quella Nazionale faceva parte Benche, in un podcast insieme al connazionale Crouch, ha svelato di non aver avuto un rapporto idilliaco con il tecnico italiano. NASCITA DEL– «Mia moglie stava per partorire, le si erano da poco rotte le acque. Lo dissi all’allenatore e lui mi rispose che avremmo iniziato gli allenamenti mezz’ora dopo. Gli chiesi se potevo raggiungere mia moglie in ospedale a Manchester, ma fu irremovibile. Disse che aveva bisogno di me, anche se era solo un’amichevole e che avrei giocato nel secondo tempo. Non mi fece giocare, restai in panchina tutti i 90 ...