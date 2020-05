C'era una volta a... Hollywood: Margot Robbie a piedi nudi come Sharon Tate (Di venerdì 1 maggio 2020) In C'era una volta a... Hollywood si vedono i piedi nudi e sporchi di Margot Robbie, non solo a causa del celebre feticismo di Quentin Tarantino ma per via della sua attenzione ai dettagli. In una scena di C'era una volta a... Hollywood Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie, mette i piedi su un sedile di fronte a lei all'interno del cinema mentre guarda Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm. Questo suo comportamento nel film non è molto lontano dalla realtà, e non è neanche dovuto interamente al celebre feticismo per i piedi di Quentin Tarantino, visto che, a quanto pare, la Tate era solita camminare scalza, ovunque andasse. Guardando i suoi piedi da vicino, specificatamente in quella precisa scena, si può notare che le piante dei piedi dell'attrice sono piuttosto sporche, e c'è ... Leggi su movieplayer Alvino : "Unanimità Lega sulla ripresa - stasera quale presidente chiamerà Spadafora?"

Alex Britti/ "Una parola differente" nuovo singolo per dare speranza in tempi di Coronavirus

Emergenza Coronavirus anche nell’Artico : oltre mille operai di una società di gas infetti (Di venerdì 1 maggio 2020) In C'era unaa...si vedono ie sporchi di, non solo a causa del celebre feticismo di Quentin Tarantino ma per via della sua attenzione ai dettagli. In una scena di C'era unaa..., interpretata da, mette isu un sedile di fronte a lei all'interno del cinema mentre guarda Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm. Questo suo comportamento nel film non è molto lontano dalla realtà, e non è neanche dovuto interamente al celebre feticismo per idi Quentin Tarantino, visto che, a quanto pare, laera solita camminare scalza, ovunque andasse. Guardando i suoida vicino, specificatamente in quella precisa scena, si può notare che le piante deidell'attrice sono piuttosto sporche, e c'è ...

a_padellaro : Ho fatto il cronista politico per una vita, mai mi era capitato di assistere al linciaggio mediatico di un premier… - myrtamerlino : Per i cittadini 2 mesi chiusi in casa sono duri da sopportare. Per i politici 2 mesi senza polemiche sono impossibi… - Emagorno : Non era semplice gestire la fase 1 dell’emergenza #Coronavirus, ma adesso bisogna andare avanti e se prioritario è… - erofilippo : Nel libro c’era una scena simile. Mi ricordo le piume. - crisinlaw : RT @JohannesBuckler: Quello che Fritz non sa ancora è che anche suo padre era giunto a Mauthausen. Non lo aveva mai incontrato e fu una gio… -