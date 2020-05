Addio a Tony Allen, batterista nigeriano creatore dell’Afrobeat (Di venerdì 1 maggio 2020) Il mondo della musica dice Addio a Tony Allen. Il batterista nigeriano rivoluzionò il mondo della musica con la creazione dell’Afrobeat. Si è spento all’età di 80 anni il batterista nigeriano Tony Allen. Il musicista nato a Lagos il 20 luglio del 1940 e durante la sua carriera si è sempre contraddistinto come uno dei … L'articolo Addio a Tony Allen, batterista nigeriano creatore dell’Afrobeat proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 1 maggio 2020) Il mondo della musica dice. Ilrivoluzionò il mondo della musica con la creazione dell’Afrobeat. Si è spento all’età di 80 anni il. Il musicista nato a Lagos il 20 luglio del 1940 e durante la sua carriera si è sempre contraddistinto come uno dei … L'articolodell’Afrobeat proviene da www.inews24.it.

jojoclub : RT @rossbova: Addio a Tony Allen il grande batterista nigeriano già con Fela Kuti e più di recente collaboratore di Damon Albarn Di lui, Fe… - rossbova : Addio a Tony Allen il grande batterista nigeriano già con Fela Kuti e più di recente collaboratore di Damon Albarn… - MarchinoSanchez : RT @itsamybtw: La mia top 3: 1. Amy che si sacrifica agli Angeli per tornare da Rory e dice addio al Dottore 2. John sulla tomba di Sherl… - itsamybtw : La mia top 3: 1. Amy che si sacrifica agli Angeli per tornare da Rory e dice addio al Dottore 2. John sulla tomba… - claudias996 : io ora pensando a quello che poi tony farà per peter in endgame mi do fuoco addio #SpiderManHomecoming -