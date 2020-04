Singing Lab online con Claudia Cappabianca su Skype dal 10 maggio 2020

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 30 aprile 2020)Lab, ovvero un laboratorio di cantoconsudal 10. Un laboratorio di canto collettivo rivolto a chi ha bisogno di rispolverare le nozioni di base del canto moderno e a chi vuole iniziare a conoscere la propria voce con più consapevolezza. La prima lezione tratterà argomenti di base con la possibilità di fare domande all’insegnante. La respirazione e la sua applicazione nel canto moderno sarà uno dei temi della prima lezione, verranno proposti alcuni esercizi pratici per il riscaldamento vocale in grado di preparare il corpo e la voce per la performance. Cantare bene è importante sia se si canta in un gruppo corale sia se siamo solisti. LA VOCE VA CUSTODITA E PRESERVATA CON ESERCIZI CHE CI POSSONO AIUTARE A CANTARE MEGLIO “Ho pensato a questo corso in questo momento ...