Kelly Lang | la Brooke di Beautiful nonna bis | ma con baby fidanzato

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 30 aprile 2020) Nota per essere laLogan della soap operaha di recente raccontato di essere diventatabis e del motivo per cui non convoli a nozze con il suo giovanebis Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi,, ovvero laLogan di, … L'articolo, ladibis, ma conproviene da www.meteoweek.com.