Jaime Lorente e il problema delle foto di nudo non richieste. Ma la finiamo? (Di giovedì 30 aprile 2020) In una recente intervista, Jaime Lorente ha dichiarato che non ne può più di ricevere foto di nudo non richiesti da parte dei fan nei direct su Instagram. Tanto da aver deciso di non rispondere ai messaggi privati di persone che non conosce: «Lo faccio per la mia salute mentale, per la mia vita privata e per la mia ragazza. A cosa mi serve vedere certe cose?». Leggi su vanityfair Jaime Lorente - il Denver de "La Casa di Carta" - su tutte le furie : "La mia privacy violata"

Il silenzio della palude film Netflix con Pedro Alonso

Pedro Alonso torna in un nuovo film Netflix! Dopo La Casa di Carta, molti attori della serie si sono fatti notare in altri show o film. Alvaro Morte torna ne Il Molo Rosso e The Head e La Ruota del Te ...

Pedro Alonso torna in un nuovo film Netflix! Dopo La Casa di Carta, molti attori della serie si sono fatti notare in altri show o film. Alvaro Morte torna ne Il Molo Rosso e The Head e La Ruota del Te ...