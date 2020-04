Insua attacca Ibrahimovic | «Non è un buon compagno di squadra»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Emilianocritica l'exdiZlatan: «Forte, ma non undi» Emilianoha criticato l'attualente del Milan Zlatan: «Non lo conosco molto come persona anche se mi hanno parlato della sua strana personalità. Quando sono arrivato mi hanno riferito cose molto private che non sarebbe corretto rivelare». «Quello che posso dire è che non era undied è per questo che se n'è andato. Come giocatore è molto forte, ma non era un grande», ha concluso il difensore dei Los Angeles Galaxy.