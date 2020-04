Il genio di CheccoZalone

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 30 aprile 2020) Continua la solfa “ne usciremo migliori”. Anche nella variante “approfittiamone per sbarazzarci del superfluo”: ecco dove finiranno i libri comprati per la quarantena (Marie Kondo, nazista dell’ordine, non ne concede più di 25 in una casa, e dunque in una vita); le incessanti presentazioni dei medes