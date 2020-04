Fedez e Chiara Ferragni, volontari a Milano per aiutare le famiglie in difficoltà (Di giovedì 30 aprile 2020) «Un’iniziativa del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà». Fedez e Chiara Ferragni, dopo aver lanciato una delle raccolte fondi più redditizie di sempre, finanziando la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano, hanno voluto contribuire in prima persona alla causa solidale del comune di Milano. Giovedì mattina, vestiti di tuta e mascherina, i coniugi Ferragnez si sono presentati all’Ortomercato per raccogliere «casse di frutta e verdura insieme ai volontari». Leggi su vanityfair Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un’altra iniziativa per aiutare anziani e famiglie in difficoltà

Fedez e Chiara : in sella ad una bici per solidarietà. Ecco cosa è successo

Fedez e Chiara Ferragni riders per un giorno a Milano : aiutano anziani e famiglie in difficoltà (Di giovedì 30 aprile 2020) «Un’iniziativa del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà». Fedez e Chiara Ferragni, dopo aver lanciato una delle raccolte fondi più redditizie di sempre, finanziando la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano, hanno voluto contribuire in prima persona alla causa solidale del comune di Milano. Giovedì mattina, vestiti di tuta e mascherina, i coniugi Ferragnez si sono presentati all’Ortomercato per raccogliere «casse di frutta e verdura insieme ai volontari».

trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni volontari per un giorno all’Ortomercato: preparano buste per i ... - capasso_joseph : RT @trash_italiano: Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anziani e… - beersvoixe : RT @ultimopetrpan: chiara e fedez si sono recati in uno dei punti di vendita della città e hanno distribuito la spesa ad alcune famiglie de… - s3lenophile : RT @sbetz10: Fedez e Chiara ancora ad oggi le figure (e persone) migliori di questa quarantena, che vi piaccia o no -