Fase 2 Sicilia: quando inizia, date e possibili restrizioni (Di giovedì 30 aprile 2020) Fase 2 Sicilia: quando inizia, date e possibili restrizioni Fase 2 Sicilia: c’è voglia di ripartire in fretta anche sull’isola, come su tutto il territorio nazionale. Ma il numero dei casi positivi in Italia è ancora elevato, così come elevato è il numero dei decessi. In più ora ci sono le festività pasquali e dopo due settimane si arriverà alla festività del 25 aprile (con ponte annesso) e a quella del 1° maggio, la festa del lavoro. Insomma, tra festività e ponti, il richiamo sociale si fa sentire più forte che mai, complice anche il bel tempo e le temperature più che gradevoli. Mai come ora restare dentro casa è difficile, ma basterebbe un errore per farci ripiombare tutti in una quarantena che potrebbe durare per tutta l’estate. Coronavirus Sicilia: il punto della situazione ... Leggi su termometropolitico FASE 3 - CONTE IN MANETTE/ La foto choc pubblicata da un assessore siciliano

Fase 2 Sicilia : quando inizia - date e possibili restrizioni

Fine quarantena - anche in Sicilia Fase 2 graduale : “Bravi i siciliani” (Di giovedì 30 aprile 2020): c’è voglia di ripartire in fretta anche sull’isola, come su tutto il territorio nazionale. Ma il numero dei casi positivi in Italia è ancora elevato, così come elevato è il numero dei decessi. In più ora ci sono le festività pasquali e dopo due settimane si arriverà alla festività del 25 aprile (con ponte annesso) e a quella del 1° maggio, la festa del lavoro. Insomma, tra festività e ponti, il richiamo sociale si fa sentire più forte che mai, complice anche il bel tempo e le temperature più che gradevoli. Mai come ora restare dentro casa è difficile, ma basterebbe un errore per farci ripiombare tutti in una quarantena che potrebbe durare per tutta l’estate. Coronavirus: il punto della situazione ...

SiciliaReporter : Fase 2, Musumeci blinda ancora la Sicilia: “Sugli arrivi dal Nord per ora restano le stesse norme” - SiciliaReporter : Base Riformista Sicilia su Fase 2: “Opportuno pensare a riaperture differenziate” - BeppeMarottaMa1 : @bbbnunziol Sicilia e calabria ormai crescono di pochissimi casi al giorno e parliamo di milioni di persone. I comm… - donbicenzo : Fase 2, Musumeci blinda ancora la Sicilia: 'Sugli arrivi dal Nord per ora restano le stesse norme' - michiamofenice : Fase 2, Musumeci blinda ancora la Sicilia: 'Sugli arrivi dal Nord per ora restano le stesse norme' -