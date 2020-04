Cup e Centro prelievi del Papa Giovanni Saranno a numero chiuso con l’app

morklele : @a_cup_of_tae_03 MA CHE CAZZO AJBEIDAAHAHHAHAHA LA GENTE DEVE INIZIARE A FARSI GLI STRACAZZI SUOI E NON CREDERSI AL… - nickpan21 : @AlessioPaso @valfurla Ci sarebbero pure i carceri, i centri di accoglienza ecc... Poi c'è ad esempio il Call Cente… -

Percorsi dedicati, accesso a numero chiuso e un’app per chiusure di molti servizi sono le modalità per consentire una prima ripresa dell’attività ordinaria, in questi ultimi due mesi sospesa per l’eme ...Il direttore generale dell'Ulss9 Scaligera, Pietro Girardi, con il direttore sanitario Denise Signorelli, parlano della «Riapertura delle attività sanitarie» nella fase 2 del coronavirus. «Le prestazi ...