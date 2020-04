Coronavirus | Umana | Successful sales strategy academy per giovani talenti stem

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Labitalia) - Molte sono le aziende che in questo periodo hanno incrementato la loro presenza nei mercati dell'online, e molte sono dunque le richieste di figure professionali capaci di generare, sviluppare e governare le tecnologie software connesse alla gestione di virtual shop. Per dare una risposta strutturata a questa esigenza, l'area specialistica ict diha ideato la '', un percorso di alta formazione (in partenza il 20 maggio 2020, in virtual room) dedicato ain area. Il format della '' diè innovativo non solo perché parte dall'obiettivo di immettere nel mercato professionalità dedicate allo sviluppo di sii software per aziende retailer on line, ma anche perché il piano formativo è stato progettato per adattarsi alle ...